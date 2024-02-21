Рассмотрение жалобы матери Навального на невыдачу тела сына пройдет в закрытом режиме

Рассмотрение жалобы Людмилы Навальной — матери умершего политика Алексея Навального — поданной на бездействие СК по выдаче тела сына, пройдет в городском суде Салехарда в закрытом режиме. Об этом пишет ТАСС.

В суде сообщили, что материалы дела уже поступили к ним. Заседание назначили на 4 марта.

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Следственный комитет отказывается выдать тело Алексея Навального его родственникам до завершения некой проверки, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, следователи утверждают, что будут проводить некую «химическую экспертизу» в течение 14 дней.

Ранее «Медиазона» изучила камеры видеонаблюдения и сообщила, что около полуночи с 16 на 17 февраля на переправе через реку Обь появился кортеж. Он состоял из двух машин ДПС, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ с опознавательными знаками ФСИН. Журналисты издания предположили, что именно на нем тело Навального увезли из колонии в сторону Салехарда.

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