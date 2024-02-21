В поджоге приемной «Единой России» заподозрили школьника

Силовики в подмосковном Долгопрудном задержали ученика 9 класса по подозрению в поджоге приемной «Единой России». Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Ранее о попытке поджога рассказали в самой партии.

В пресс-релизе «Единой России» от 19 февраля говорится, что неизвестные совершили попытку поджога офиса местного отделения партии, но она не увенчалась успехом — «незначительный ущерб» был нанесен только вывеске. Тем не менее, в партии произошедшее расценивают как «акт терроризма».

Также в ЕР сослались на некие видео, распространяемые в телеграм-каналах, на которых «неизвестный человек в маске объясняет свой поступок местью за Алексея Навального».

По данным Baza, попытка поджога произошла вечером 16 февраля: неизвестный подошел к зданию приемной и закинул на козырек с надписью «Единая Россия» бутылку с зажигательной смесью. Пожар в итоге потушили прохожие. Телеграм-канал со ссылкой на источники сообщает, что 20 февраля сотрудники центра «Э» задержали ученика 9 класса химкинского центра образования «Золотой ключик» Владимира Ч. По информации телеграм-канала, на юношу завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

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