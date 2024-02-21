«На ваших руках кровь детей и Беслана, и Норд-Оста». Исполнительный директор «Ветеранов России» — правозащитнику Олегу Орлову в суде

Исполнительный директор движения «Ветераны России» Вадим Мироненко во время заседания по делу экс-председателя ликвидированного «Мемориала» Олега Орлова обвинил его в том, что террористы, захватившие заложников в Беслане и «Норд-Осте», ушли от наказания из-за него. Об этом пишет «Медиазона».

«Вы здесь любите бравировать своей особой ролью в деятельности Буденновска. Мое личное мнение: вы сделали все, чтобы террористы ушли от возмездия. На ваших руках кровь детей и Беслана, и Норд-Оста», — сказал Мироненко.

Издание отмечает, что раньше свидетели защиты рассказывали, что Орлов был среди тех, кто предложил себя в обмен на заложников Шамиля Басаева в Буденновске. Таким образом удалось спасти 1500 человек.

Суд в Москве в октябре прошлого года приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии. Поводом для возбуждения дела стал антивоенный пост в фейсбуке. До этого правозащитника дважды привлекали к ответственности по административной статье о «дискредитации» армии за антивоенные пикеты.

Штраф в середине октября отменил Мосгорсуд. Он вернул дело в прокуратуру.

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