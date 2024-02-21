Литва закроет два КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы поддержало идею о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Об этом сообщается на его сайте. Речь идет о КПП Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка).

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, это решение было обусловлено «рисками, связанными с усилением деятельности белорусских спецслужб и служб безопасности против Литвы и ее граждан».

Помимо прочего, на КПП Медининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов. Также правительство будет выдавать беларусским и литовским транспортным компаниям на 50% меньше разрешений на перевозку пассажиров на автобусах.

Кроме того, Литва ограничит посадку и высадку пассажиров на железнодорожном погранпункте «Кена». Раньше там могли выходить и садиться пассажиры поезда, следующего через Литву в Калининград и из Калининграда. Теперь во время технической остановки пассажиров не будут выпускать или впускать в поезд. Исключения составят «особые случаи, которые будут определяться Государственной пограничной службой». Списка «особых случаев» литовское правительство не приводит.

Ограничения вступят в силу с 1 марта. Ранее с такой инициативой выступила литовская Комиссия по нацбезопасности.

Издание Delfi отмечает, что в августе 2023 года на границе Литвы и Беларуси были также закрыты КПП Шумскас (Лоша) и Тверячюс (Видзы). Теперь между странами осталось четыре действующих погранперехода.

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