ФСБ на границе с Эстонией спрашивает об отношении к действиям ЕС и изучает телефоны — «Медиазона»

Российские пограничники на границе с Эстонией требуют заполнить анкету, в которой есть вопрос об отношении к «действиям Евросоюза, поддерживающего националистический режим на Украине». Об этом сообщает «Медиазона».

По информации издания, речь идет о КПП «Шумилкино» и «Куничина гора». По словам источника «Медиазоны», анкеты выдают избирательно. По его мнению, их получают люди с двумя гражданствами — российским и европейским.

Помимо вопроса про отношение к действиям ЕС, в анкете есть пункт, требующий написать номер IMEI телефона. Также там есть вопрос о том, известны ли человеку люди, принимающие участие в войне на стороне ВСУ.

Фото: «Медиазона»

Собеседник «Медиазоны» со ссылкой на своих знакомых, которые сталкивались с проверками на границе в 2023 году, рассказал, что пограничники также изучают телефоны людей. Они подключают их к специальной программе, отметил он.

«Видимо, ищут какие-то ключевые слова и, как говорят, находят даже то, что стерто было. Сверяют IMEI с тем номером, который написали в анкете. В целом, говорят, минут 15 все занимает, спрашивают об отношении [к войне]», — рассказал источник издания.

Он связал начало проверок на границе с убийством украинского бывшего депутата Ильи Кивы в декабре 2023 года. Его застрелили в Подмосковье. «Би-би-си» писала, что это была спецоперация СБУ.

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