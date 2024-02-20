Умер 35-летний сын главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван

5 февраля в возрасте 35 лет умер сын главы компании «Роснефть» Игоря Сечина Иван. Первым об этом сообщил бывший менеджер «ЮКОСа» Леонид Невзлин, который сослался на запись в реестре наследственных дел (РНД).

«Наверное, трудно поверить, но я искренне сочувствую отцу, потерявшему ребенка. Как сочувствую маме Алексея Навального. Как сочувствовал последние годы маме Бори Немцова, покинувшей нас в этом месяце. Мои соболезнования семье Сечиных, вынужденной скрывать свое горе», — написал Невзлин в фейсбуке.

В свою очередь, «Медиазона» сообщила, что соответствующая запись в РНД оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу Шведский тупик, дом 3. Ранее РБК называл это здание «домом соратников Путина» и писал, что там проживал Игорь Сечин.

Официально о смерти Ивана Сечина до сих пор не сообщалось. Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники написал, что причиной смерти Сечина-младшего стал «оторвавшийся тромб». При этом телеграм-канал утверждает, что Игорь Сечин запретил сотрудникам Следственного комитета и ФСБ расследовать смерть сына. Вместо них этим якобы занялась служба безопасности «Роснефти», состоящая из выходцев из спецслужб, преданных лично главе компании.

Об Иване Сечине известно, что он с 2014 года, когда ему было 25 лет, занимал одну из руководящих должностей в «Роснефти». В 2021 году он задекларировал доход в 61,8 миллиона рублей. В 26-летнем возрасте Сечина-младшего наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».

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