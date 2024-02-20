В беларусской тюрьме умер политзаключенный Игорь Ледник

В беларусской тюрьме умер 63-летний политзаключенный активист и журналист Игорь Ледник. Об этом сообщает «Беларуская социал-демократическая партия» (БСДП), в которой он состоял.

Ледника задержали 12 апреля 2022 года. Вскоре после этого его приговорили к трем годам лишения свободы по делу о «клевете на президента» (статья 367 УК Беларуси). Поводом стала его публикация в журнале БСДП «Позиция». Как отмечает «Медиазона», суд пришел к выводу, что в тексте содержались «заранее недостоверные сведения, порочащие и унижающие честь и достоинство Лукашенко, сопряженные с обвинением в особо тяжких преступлениях, в том числе против безопасности человечества».

Представители партии отмечают, что у Ледника была инвалидность II группы из-за проблем с сердцем, но его все равно отправили в тюрьму. В заключении состояние его здоровья ухудшилось, активист перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Подробностей об обстоятельствах его смерти пока нет.

Правозащитный центр «Вясна» отмечает, что это уже пятая смерть политзаключенного в Беларуси с 2020 года. 21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер 50-летний активист Витольд Ашурок. Официальной причиной смерти считается остановка сердца. Его родственники рассказывали, что получили истощенное тело Ашурка с многочисленными следами побоев.

7 мая 2023 года в витебской колонии скончался 61-летний политзаключенный, блогер и общественник Николай Климович. У него была инвалидность II группы, он перенес инсульт и сложную операцию на сердце.

11 июля прошлого года в реанимации умер осужденный 57-летний художник Алесь Пушкин. Как отмечает «Вясна», у него была язва и ему вовремя не оказали медицинскую помощь.

9 января 2024 года в колонии «Витьба» от пневмонии скончался 50-летний политзаключенный Вадим Грасько. Его доставили из колонии в больницу, но врачи не смогли его спасти.

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