Российский маркетплейс получил список книг, которые нужно снять с продажи из-за «пропаганды ЛГБТ». Среди них есть книги Достоевского и Стивена Кинга

Российский маркетплейс «Мегамаркет» получил список книг, которые нужно снять с продажи из-за «пропаганды ЛГБТ». Перечень опубликовал журналист Александр Плющев. Кто его составил и отправил, Плющев не уточнил.

Среди книг, которые требуется убрать из продажи, есть «Неточка Незванова» Федора Достоевского, а также «Декамерон» Джованни Боккаччо, «Пир» Платона, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Орландо» Вирджинии Вульф и «Оно» Стивена Кинга. Также в списке фигурирует «Норвежский лес» Харуки Мураками, «О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски и другие.

«Сбер», которому принадлежит «Мегамаркет», подтвердил «Коммерсанту» подлинность этого списка книг для снятия с продажи. В пресс-службе компании изданию сообщили, что перечень был составлен еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли. Это было сделано после принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ».

«Мегамаркет» вместе с другими участниками рынка принимал участие в подготовке списка, а затем убрал значащиеся в нем книги со своего сайта, сообщили «Коммерсанту» в «Сбере».

В конце 2022 года московские библиотеки получили список книг, которые нужно было убрать с полок. Об этом сообщал телеграм-канал «Книгижарь». Тогда в перечне были произведения Стивена Фрая, Харуки Мураками и Эдуарда Лимонова.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы до 400 тысяч для физлиц и до пяти миллионов — для юрлиц.

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Обновлено в 21:20. Добавлен комментарий «Сбера» «Коммерсанту».

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