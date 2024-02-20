Соцсеть X ненадолго заблокировала, а затем восстановила доступ к аккаунту Юлии Навальной 

Соцсеть X восстановила доступ к аккаунту Юлии Навальной. Сегодня действие учетной записи ненадолго было «приостановлено» якобы из-за нарушения правил площадки.

«Действие учетной записи приостановлено. X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила X», — говорилось при попытке зайти на ее страницу. Какие именно правила были нарушены — неизвестно.

Позднее в Х объяснили блокировку аккаунта Юлии Навальной «ошибкой» алгоритмов защиты.

«Защитный механизм против манипуляций и спама ошибочно отметил @yulia_navalnaya как нарушающую наши правила. Мы разблокировали аккаунт, как только узнали об ошибке, и в ближайшее время обновим защиту», — говорится в посте администрации X.

Ранее твиты Навальной попали в поисковый бан, пишет «Медиазона», ссылаясь на сервис Shadowban Test. Издание отмечает, что неподписанным на Навальную пользователям не показывали ее аккаунт в рекомендациях, даже есть они вводили имя вдовы политика.

С 2022 года соцсеть X (ранее Twitter) принадлежит Илону Маску. В последнее время он высказывался в поддержку российских властей. Представители X не комментировали «приостановку» действия аккаунта Навальной. В настоящий момент на ее страничку подписаны более 100 тысяч человек.

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