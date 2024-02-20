Полицейский-преподаватель техникума в Свердловской области ставил студенток на колени и угрожал электрошокером. Одну из них он избил ремнем

31-летний преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса (КУТТС) Иван Корсак в качестве наказания ставил студенток в угол на колени. Об этом сообщает It’s My City со ссылкой на адвоката Сергея Барсукова. Одной девушке Корсак угрожал электрошокером, а другую избил ремнем.

Адвокат Барсуков рассказал изданию, что Корсак поставил его доверительницу — несовершеннолетнюю студентку техникума — на колени в угол «за непослушание» на одной из пар. По словам защитника, поводом стало то, что девушка улыбалась.

«У девочки артрит, она сообщила ему об этом, преподаватель не послушал и продолжил вести занятие. Днем ранее он поставил другую студентку в угол и прилюдно шлепал ремнем», — сказал Барсуков.

В разговоре с «Осторожно, новости» адвокат добавил, что Корсак также угрожал его доверительнице электрошокером. По словам Сергея Барсукова, преподавателя уже уволили из техникума.

It’s My City сообщает, что Корсак совмещал работу в учебном учреждении со службой в дежурной части отдела полиции Каменска-Уральского. Издание со ссылкой на адвоката Барсукова отмечает, что преподаватель хвастался перед студентами своей должностью в полиции и просил детей скидываться ему на подарки, среди которых был алкоголь и компьютерные игры.

Мать одной из пострадавших студенток написала на него заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области It’s My City подтвердили, что получили его 19 февраля и проводят проверку.

«Осторожно, новости» называет Корсака старшим лейтенантом полиции. По информации издания, он сам учился в Каменско-Уральском техникуме торговли и сервиса, а затем устроился в органы на должность сотрудника дежурной части. Два с половиной года назад он начал преподавать в техникуме на полставки.

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