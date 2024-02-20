«Решение этого вопроса зависит только от вас». Мать Навального потребовала у Путина выдать ей тело сына 

Мать Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело политика. Фотографию обращения опубликовал соратник Навального Иван Жданов.

«Я уверена, что решение этого вопроса зависит только от вас. Обращаюсь к вам с требованием о разрешении на выдачу мне тела Алексея Анатольевича Навального для похорон», — говорится в нем.

Кроме того, Людмила Навальная также записала видеообращение к Путину: «За моей спиной находится колония ИК-3 "Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я его могла по-человечески похоронить»

В свою очередь, Жданов также сообщил, что в суд в Салехарда подан иск о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Навального.

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