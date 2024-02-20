Бывшего советника российского посольства во Франции приговорили к 18 годам за госизмену

Московский городской суд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима, а также лишил звания полковника запаса. Его признали виновным в государственной измене (статья 275 УК). Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на объединенную пресс-службу столичных судов.

О задержании Игоря Кондрацкого стало известно в конце августа 2023 года. К этому моменту он уже два месяца находился под арестом.

Обвинение утверждало, что дипломат передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. О представителе какого именно государства шла речь и какие сведения якобы передал Кондрацкий — неизвестно. По данным издания Moscow Times, незадолго до ареста дипломат находился в Украине, сам он — уроженец Киева.

Оглашение приговора состоялось 16 февраля, но о сроке, который назначили дипломату стало известно только сегодня.

Кондрацкий был советником в российском Министерстве иностранных дел с 1992 по 2010 годы.

Читать еще У зла есть имена Список людей, ответственных за гибель Алексея Навального

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.