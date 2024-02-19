Несколько российских политиков подали заявку на проведение в Москве шествия в память о Немцове и Навальном

Несколько российских политиков подали в мэрию заявку на проведение в Москве шествия в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном 2 марта. Скан заявления в свои соцсетях выложил лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Кроме него организаторами значатся экс-кандидатка в президенты Екатерина Дунцова, а также бывший глава аппарата правительства РФ при Михаиле Касьянове Константин Мерзликин и замглавы ликвидированной партии ПАРНАС Михаил Шнейдер.

В заявке говорится, что шествия должно пройти с 14:00 до 16:00 от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Ожидаемое количество участников — до 50 тысяч человек.

«Цель: почтить память выдающегося российского политика Б. Е. Немцова в связи с 9-й годовщиной его убийства, почтить память А. А. Навального, выразить солидарность и поддержку идеям и целям деятельности Б. Е. Немцова, опирающимся на ценности развитого гражданского общества, правового государства, защиты свобод и прав человека, включая недопустимость политических репрессий», — сказано в документе.

Последние три года московские власти не согласовывают оппозиционные митинги и шествия, ссылаясь на коронавирусные ограничения. При этом провластные мероприятия в городе проводятся.

С 16 февраля, когда стало известно об убийстве Алексея Навального, в России задержали более 360 человек, которые выходили на акции памяти оппозиционера.

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