Юлия Навальная пообещала продолжить дело мужа

Вдова Алексея Навального Юлия пообещала продолжить его дело. Соответствующее видеообращение она опубликовала в Youtube.

«Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было. <...> Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток. <...> Над ним издевались, отрезали от мира, не давали ручку и бумагу, его морили голодом. А он не то что не сдавался — он все время поддерживал нас. Моего мужа было не сломить. И ровно поэтому Путин его и убил. Так и не решившись взглянуть ему в глаза или назвать его имя», — говорит на видео Юлия Навальная.

«Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость и злость к тем, кто посмел убить наше будущее», — добавила она.

Навальная также пообещала скоро сообщить о том, кто, как и почему убил ее мужа. «Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица», — сказала она.

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