Ученые призвали считать смерть Навального умышленным политическим убийством

Ученые подписали обращение координационного совета и редакции T-invariant — журнала, созданного российским научным сообществом после полномасштабного вторжения в Украину. В нем смерть Алексея Навального называют убийством, за которое ответственен лично Владимир Путин.

«Мы призываем международное сообщество в отсутствие объективного независимого расследования считать смерть Алексея Навального преднамеренным политическим убийством, которому предшествовали длительные пытки. Это преступление не должно иметь оправданий и срока давности. Подчеркнем: Алексей Навальный не умер в колонии, а был убит российскими властями. Политическая и личная ответственность лежит на российском диктаторе Владимире Путине», — говорится в тексте обращения.

При этом там отмечается, что факт сокрытия тела Навального указывает не столько «на попытку убийц замести следы, сколько на их желание сохранить власть над Навальным даже после его смерти».

«Мы призываем мировые интеллектуальные, политические и общественные организации объединиться и использовать все имеющиеся у них ресурсы для защиты политических заключенных в России, которых еще не успела перемолоть репрессивная машина путинского режима. Мы также призываем поддержать оппозиционно настроенных россиян, находящихся под угрозой политического преследования у себя в стране и нуждающихся в убежище», — отмечается в тексте.

Обращение, в частности, подписали профессор Университета Северной Каролины Александр Кабанов, ведущий научный сотрудник Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин, а также профессор факультета прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета (Великобритания) Наталия Берлова.

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