Три сервиса «Яндекса» внесли в реестр слежки за пользователями 

Три сервиса «Яндекса» внесли в так называемый реестр слежки за пользователями. Речь идет о «Яндекс.Афише», «Яндекс.Здоровье» и «Яндекс.ОФД», сообщает «Роскомсвобода».

В начале февраля в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) также оказались «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Доставка» и «Кинопоиск».

В реестре на данный момент насчитывается 24 сервиса «Яндекса». При этом «Яндекс.Маркет», «Беру!» и «Яндекс.Дзен» ранее исключили из этого списка.

Сервисы, которые попали в реестр, обязаны по первому требованию передавать спецслужбам все данные о своих пользователях, включая переписки и иные действия, напоминает «Роскомсвобода». Компании вносят в этот список по указанию ФСБ. Всего в нем сейчас находятся 415 организаций.

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