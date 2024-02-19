На тату-мастера из Петербурга завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих

На тату-мастера из Санкт-Петербурга Дарью Кричкер завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) после доноса православных активистов. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на мужа художницы.

24-летнюю Кричкер задержали 17 февраля в аэропорту Пулково, откуда она собиралась вылететь в Ереван. Ее доставили в отдел полиции по противодействию экстремизму. 18 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

16 февраля движение «Сорок сороков» опубликовало обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой задержать Кричкер. В письме говорилось, что художница совершила «неоднократные грубейшие кощунственные действия в отношении Христа, Богородицы и святых Церкви».

«Православные, подключайтесь. Такое ублюдство терпеть на русской земле нельзя», — написали авторы доноса.

Незадолго до этого глава движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов написал другой татуировщице Нине Кармыш, которая работает с Кричкер. Он потребовал удалить «изображения с искаженными религиозными символами и объектами», назвал их «кощунственными» и «оскорбляющими религиозные чувства верующих». В ответ Кармыш попросила Солдатова «не обижаться». «Если котята оскорбляют ваши чувства веры, то у меня есть сомнения в ее крепости», — написала она. Позднее Кармыш уехала в Беларусь.

Телеграм-канал Baza пишет, что вопросов к Кармыш у силовиков пока не возникло. А уголовное дело на ее коллегу Дарью Кричкер, по информации канала, возбудили из-за татуировки «Иисус в момент оргазма».

При этом участники движения «Сорок сороков» жаловались на татуировки с аниме-девочкой, сидящей на коленях у Христа, и котами с нимбами. Они также обвинили Кричкер в том, что она удалила «не все кощунства» из своего инстаграма.

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