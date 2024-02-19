ФСБ сообщила об убийстве агента СБУ, якобы готовившего покушение на одного из политиков аннексированной Запорожской области 

ФСБ сообщила об убийстве при задержании завербованного Службой безопасности Украины россиянина Виталия Дятленко. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на Центр общественных связей спецслужбы.

Там утверждают, что Дятленко по заданию украинских спецслужб якобы готовил покушение на одного из политиков аннексированной Запорожской области. Сделать это он якобы планировал с помощью взрывного устройства, компоненты для изготовления которого получил от СБУ.

В ФСБ сообщили, что Дятленко был убит, когда оказал вооруженное сопротивление при попытке его задержать. Спецслужба также опубликовала видео, на котором, как утверждается, Дятленко закладывает бомбу под днище автомобиля.

На кадрах сильно хромающий мужчина с тростью и пакетом в руках спотыкается и падает возле автомобиля. После этого он проводит какие-то манипуляции под днищем машины, а затем встает, отряхивается и уходит.

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