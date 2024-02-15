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В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет с отказавшим двигателем

11:54 • 15.02.2024

Пассажирский самолет  Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает ТАСС, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Лайнер выполнял полет из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург. Вскоре после взлета экипаж сообщил на землю о технической неисправности — сработал датчик отказа одного из двигателей. После этого было принято решение совершить экстренную посадку в Шереметьево.

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