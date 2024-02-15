В Канзас-Сити на параде в честь победителей Супербоула открыли стрельбу, погиб один человек

В американском Канзас-Сити неизвестные открыли стрельбу во время парада в честь победы команды «Канзас-Сити Чифс» в финале Супербоула. Стрельба произошла в западной части железнодорожного вокзала «Юнион-Стэйшн». Погибла одна женщина. Об этом сообщает CNN.

Известно о 29 пострадавших. Из них 22 человека, включая погибшую женщину, были ранены из огнестрельного оружия. В числе пострадавших есть несовершеннолетние. Полиция сообщила, что в местную Детскую больницу милосердия доставили 11 детей в возрасте от 6 до 15 лет, огнестрельные ранения есть у девяти из них.

Погибшей оказалась ведущая Лиза Лопес-Гальван, работавшая на местной радиостанции KKFI. О ее смерти станция сообщила на своей странице в фейсбуке.

О мотивах стрелявших на данный момент ничего не известно. Полиция задержала троих человек, которых, вероятно, подозревают в нападении. Также CNN опубликовал видео, где один из болельщиков рассказывает, как повалил на землю человека с оружием. Не ясно, есть ли он в числе задержанных.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выразили соболезнования пострадавшим и призвали Конгресс принять закон об ограничении оборота оружия.

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