В Уфе уволили судью, который присудил 31 миллион рублей компенсации мужчине за незаконное преследование

Квалификационная коллегия судей Башкортостана досрочно прекратила полномочия заместителя председателя Ленинского районного суда Уфы Ильдара Сайфуллина. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и UFA1.ru со ссылкой на решение коллегии.

Как отмечает «Коммерсантъ-Уфа», таким образом ККС Башкортостана удовлетворила обращение регионального совета судей о привлечении Сайфуллина к дисциплинарной ответственности. Помимо прекращения судейских полномочий его также лишили шестого квалификационного класса.

Председатель коллегии Елена Михадюк сообщила изданию, что судья получил дисциплинарное взыскание «за несоблюдение требований закона “О статусе судей в РФ” и Кодекса судейской этики». Подробностей она не привела.

В декабре 2023 года Ильдар Сайфуллин подал в ККС Башкортостана прошение об отставке. «Коммерсантъ» пишет, что позднее он его отозвал.

В сентябре 2023 года Сайфуллин присудил 86-летнему Фатхулле Исхакову многомиллионную компенсацию за незаконное преследование. В 1959 году мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за покушение на убийство трех женщин. Пока Исхаков был в колонии, его жена, маленький сын и родители умерли, а второй сын попал в детдом.

После освобождения мужчина добивался отмены приговора. Верховный суд оправдал его в 2023 году, после чего Исхаков подал иск к Минфину на выплату ему 450 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Судья Ильдар Сайфуллин частично удовлетворил этот иск и присудил Исхакову 31,5 миллиона рублей.

Позднее, в декабре, судебная коллегия Верховного суда Башкортостана снизила сумму компенсации до двух миллионов рублей.

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