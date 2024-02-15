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Суд в Москве заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму

18:11 • 15.02.2024

Гагаринский районный суд Москве заочно арестовал актера Алексея Панина по обвинению в призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. 

22 мая 2023 года МВД объявило актера в розыск. Ранее стало известно, что против актера возбудили уголовное дело об «оправдании терроризма» из-за высказывания о взрыве Крымского моста в его телеграм-канале. 

«Не могу скрыть своей радости от того, что в путинский день рождения Украина разъебала Крымский мост. Жаль только что, на те деньги которые в него вбухали, можно было спасти тысячи больных детишек», — написал Панин 8 октября 2022 года.   

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