Суд в Кемеровской области арестовал бывшего главу кузбасского отделения «Голоса»

Беловский городской суд Кемеровской области отправил в СИЗО бывшего главу кузбасского отделения движения наблюдателей «Голос» Сергея Пискунова до 12 апреля. Ему предъявили обвинение в «развратных действиях» (статья 135 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание прошло в закрытом режиме.

12 февраля Пискунова задержали на пропускном пункте «Веселоярск» на границе с Казахстаном.

После новостей о задержании провластные телеграм-каналы «Кузбасс без цензуры» и Mash Siberia опубликовали скриншоты из переписки, которую Пискунов якобы вел со школьницей. В сообщениях человек, которого авторы каналов называют Пискуновым, просит свою собеседницу прислать сексуализированные фотографии и обещает приехать к ней на «майские каникулы».

Ранее сотрудники Центра «Э» уже задерживали Пискунова 10 февраля на акции с требованием вернуть мобилизованных в Кемерово.

«Накануне Пискунов приехал из Белово в Кемерово по своим делам, переночевал у родственников, и, выйдя утром из дома, бесследно пропал. Как оказалось, незадолго до этого Сергей Пискунов через интернет обратился в органы власти с уведомлением о проведении публичного мероприятия-шествия (без плакатов) в количестве одного человека с целью выразить свое несогласие с ходом президентской избирательной кампании», — рассказали в пресс-службе партии «Яблоко», с которой Пискунов сотрудничал при организации наблюдений на выборах.

По данным пресс-службы, к нему домой приехали сотрудники полиции и передали письменное предостережении о «недопустимости проведения каких-либо публичных мероприятий».

После задержания Пискунова привезли домой в Белово, где он живет со своей бабушкой. Там силовики провели обыск по делу об «создании экстремистского сообщества» (статья 282.1 УК). «Медиазона» со ссылкой на представителей суда уточнила, что эту статью Пискунову «пока не вменяют».

Когда обыск закончился, его допросили сотрудники ФСБ и Центра «Э». Пискунов рассказал, что допрос длился не менее двух часов. Все это время он сидел на стуле только в нижнем белье. После допроса Пискунова отпустили.

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