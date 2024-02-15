Силовики в Чечне убили трех человек, вступивших с ними в перестрелку

Силовики в чеченском селе Старый Ачхой убили трех человек, вступивших с ними в перестрелку. Об этом сообщает «Кавказский узел». Информацию также подтвердил глава республики Рамзан Кадыров.

По информации «Кавказского узла», неизвестные открыли огонь по силовикам и в ходе перестрелки были убиты. Кадыров назвал произошедшее «операцией», а погибших — «преступниками, оказавших вооруженное сопротивление при задержании».

«В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания. Уже известно, что члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — написал Кадыров.

«Кавказский узел» пишет, что это первый в Чечне вооруженный инцидент за последние 11 месяцев. 29 марта 2023 года силовики в ходе перестрелки убили двух человек в Гудермесе.

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