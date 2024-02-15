В «Известия Холл» в центре Москвы произошел крупный пожар

Во дворе здания «Известия Холл» на Пушкинской площади в Москве произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы.

Там уточнили, что загорелись три неэксплуатируемые постройки во дворе здания. Их тушение «осложняется высокой пожарной загрузкой», отметили в ведомстве. Тем не менее пожарным удалось не допустить распространения огня на основное здание «Известия Холл».

Площадь пожара составила около 1500 квадратных метров. Ему присвоен третий из пяти ранг сложности. Автомобильное движение по прилегающим улицам частично перекрыто.

В свою очередь, телеграм-канал Shot утверждает, что пожар произошел в помещениях клуба Lookin Rooms и бара «Резиденция». По данным телеграм-канала, посетителей успешно эвакуировали, при этом один человек пропал без вести.

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