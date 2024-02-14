Адвоката Илью Новикова заочно арестовали за распространение «фейков»

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал адвоката Илью Новикова по делу о распространении «фейков» об армии. Об этом сообщил ТАСС. Информацию подтвердил сам Новиков, опубликовав фотографию с решением суда в соцсети X.

О том, что против адвоката возбуждено уголовное дело о «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), стало известно в декабре 2023 года. Как отмечает проект «Первый отдел», поводом послужило интервью Новикова ютуб-каналу «Популярная политика», которое он дал в апреле 2022 года. В нем адвокат говорил о причастности российских военных к убийствам мирных жителей Бучи.

Ранее, в октябре 2023 года, российские государственные информагентства сообщили о возбуждении против Новикова уголовного дела о госизмене (статья 275 УК). Поводом стало то, что он «добровольно покинул территорию России и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины».

Осенью 2022 года Минюст внес Новикова в реестр «иноагентов». В декабре того же года адвоката объявили в федеральный розыск. В июле 2023 года его лишили адвокатского статуса в России.

Илья Новиков был защитником в процессах против Фонда борьбы с коррупцией, «Мемориала», украинской летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова. С 2019 года он живет и работает в Киеве.

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