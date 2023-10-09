Адвоката Илью Новикова обвинили в «госизмене в форме перехода на сторону противника»

Российские силовики обвинили бывшего члена Адвокатской палаты Москвы и экс-игрока в «Что? Где? Когда?» Илью Новикова в «госизмене». Об этом сообщают российские информагентства РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС.

«Установлено, что Новиков после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника)», — сообщили в ФСБ.

«Идут нахуй», — так Илья Новиков прокомментировал «Первому отделу» новость о возбуждении против него дела о госизмене.

В декабре 2022 года МВД России объявило Новикова в федеральный розыск. Однако тогда не уточнялось по какой именно статье его разыскивают. В середине июля 2023 года Новикова лишили статуса адвоката. В Адвокатской палате Москвы тогда назвали его поведение «недостойным» и обвинили его в действиях, «направленных на подрыв доверия к адвокатскому сообществу».

Илья Новиков был защитником в процессах против ФБК, «Мемориала», украинской летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова.

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