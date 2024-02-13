В жилой многоэтажке в Анапе возник крупный пожар. Эвакуированы несколько сотен человек

В 11-этажном жилом доме в Анапе произошел крупный пожар. Спасатели эвакуировали 440 человек, среди которых 112 детей, сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. По информации ТАСС, возгорание локализовано.

По словам спасателей, 12 человек были спасены, среди них — один пострадавший. Телеграм-канал Shot пишет, что это лифтер, который в момент возгорания находился на чердаке. По информации канала, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает об обрушении мансарды по всей площади. По информации агентства, огнем повреждены 32 квартиры.

Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК). По версии следствия, возгорание возникло на мансардной крыше здания, после чего огонь распространился по всей кровле. Следователи проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации дома, в том числе соблюдение правил пожарной безопасности.

Телеграм-канал Shot утверждает, что жильцы дома услышали «громкий звук, похожий на взрыв» в правой части здания, после чего начался пожар.

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что здание было построено без проекта и разрешений.

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