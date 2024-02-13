В Петербурге переименовали детский творческий конкурс «Я рисую выборы» из-за шуток в соцсетях

Петербургские чиновники переименовали детский творческий конкурс «Я рисую выборы» в «Выборы глазами детей» после того, как в соцсетях начали шутить над названием. Об этом сообщает «Ротонда» со ссылкой на представителя администрации Красногвардейского района.

По информации издания, центр детского технического творчества «Охта» запустил этот конкурс в начале февраля. Детям и родителям предложили прислать работы в живописи, графике и росписи по ткани на тему предстоящих президентских выборов. Вскоре пост о конкурсе был удален из соцсетей администрации Красногвардейского района, а название конкурса — изменено, обратили внимание журналисты.

Эту информацию «Ротонде» подтвердил пресс-секретарь администрации Красногвардейского района Петербурга. По его словам, после того, как чиновники опубликовали в сети информацию о конкурсе, в комментариях появились злые шутки по поводу его названия. После этого конкурс решили переименовать в «Выборы глазами детей».

«Ничего критичного здесь нет. Истина в глазах смотрящего. Но из-за негативной коннотации мы решили, что не будем разгонять это. Это конкурс для детей, не хотелось бы, чтобы их втягивали во взрослые разборки. Решили сделать название максимально нейтральным. Тем более, мы говорим о серьезных выборах, где выбираем будущее нашей страны», — сказал собеседник издания.

Конкурс под названием «Я рисую выборы» ежегодно проходит в разных городах России. Например, в Рязанской области еще начали проводить еще в 2007 году.

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