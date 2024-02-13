В Петербурге арестовали немца, который привез в Россию мармеладных мишек с каннабисом

В Санкт-Петербурге арестовали 38-летнего гражданина Германии, который привез в Россию упаковку мармеладных мишек с каннабисом. На него завели уголовное дело о контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229.1 УК), сообщает Федеральная таможенная служба.

Мужчина прилетел в Петербург из Гамбурга. ФТС уточняет, что он приехал в гости к подруге по переписке. Таможенники решили осмотреть его рюкзак и нашли в нем полимерный пакет с надписью Fink green goldbears. На упаковке был изображен лист каннабиса. Внутри было шесть черно-коричневых желейных мишек общим весом 20 граммов.

Таможенники провели экспресс-тест, который показал, что в мишках содержалось наркотическое вещество тетрагидроканнабинол. Гражданин Германии сообщил, что купил сладости на родине, и сказал, что он обычно употребляет их во время перелетов для спокойного сна.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет или штраф до миллиона рублей.

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