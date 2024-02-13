Прокуратура в Екатеринбурге не стала проверять жалобу юриста на избирательные комиссии из-за статуса «иноагента»

В Екатеринбурге прокуратура отказалась проверить жалобу юриста Михаила Беньяша на действия избирательных комиссий, потому что он «иностранный агент». Об этом Беньяш рассказал в своем телеграм-канале.

Жалобу юриста рассматривал заместитель прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Олег Гилязов.

«Закон "О контроле за инагентами" запрещает инагентам принимать участие в избирательных кампаниях в "иной форме", сообщил Гилязов. По этой причине, продолжает он, состава правонарушения нет. Состава нет не потому что правонарушения не было, а потому что заявитель не тот. Был бы другой — возбудили. А этот не подходит. Давайте другого. Честного», — написал Беньяш.

По словам Беньяша, он подал жалобу на решение Гилязова, но прокурор Октябрьского района Данил Амиров оставил его без изменений.

«Возможно, что это такой "эксцесс исполнителя" на местах, при котором откровенно глупый заместитель прокурора составил откровенно глупый документ, а прокурор его подмахнул. Но, в общем, прокуроры уловили общий тренд борьбы с «иноагентами». Решение, может, и глупое, но политически верное. А за верность не наказывают», — рассказал Беньяш в комментарии для издания SOTA.

В декабре 2023 года команда юриста направила в прокуратуры 20 регионов более двухсот жалоб на действия избирательных комиссий. Речь шла о неправильном заверении итоговых протоколов голосования (часть 2 статьи 5.6 КоАП).

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