Участник войны в Украине снял видео с избиением падчерицы. На мать девочки составили протокол о неисполнении родительских обязанностей

29-летний участник войны в Украине Илья Кулинич избил свою падчерицу, пока матери ребенка не было дома. В МВД отчитались о составлении в отношении женщины протокола о неисполнении родительских обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП). На Кулинича тоже завели административное дело — о нанесении побоев (статья 6.1.1 КоАП), сообщает издание «Вот так».

По информации журналистов, Кулинич участвовал в войне в Украине, потерял ногу и вернулся домой в Шахты Ростовской области. 9 февраля он женился на Анастасии Яровой. 11 февраля в сети появилось видео, на котором он избивает свою падчерицу, пишет «Вот так».

Издание отмечает, что ролик был снят на кухне. На нем Кулинич говорит девочке, которой, по версии издания, на вид около полутора лет: «Вот видишь, мать тебя не забрала». После этого бывший военный хватает ребенка и бросает на пол. «Вот видишь, ты упала. Че такое? Видишь, я над тобой издеваюсь. Я мразь», — говорит мужчина на видео.

Журналисты отмечают, что в это время мать ребенка была на дне рождения подруги. Кулинич отправил снятый ролик одной из ее подруг, а та выложила его в соцсети. На видео отреагировали местные жители: они оставили под ним несколько сотен возмущенных комментариев, а затем создали петицию с требованием изъять ребенка из семьи. Ее подписали чуть более 100 человек.

Официальный представитель МВД Ирина Волк написала, что сообщение о грубом обращении с ребенком поступило в полицию 10 февраля.

«Прибывшими на место полицейскими установлено, что 25-летняя местная жительница оставила свою дочь с сожителем. Мужчина допустил грубое отношение к ребенку, при этом произвел запись своих действий на видео. В отношении матери ребенка составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ», — сказала Волк.

«Вот так» отмечает, что Кулинич отказался общаться с журналистами, а мать девочки Анастасия Яровая разослала друзьям и знакомым аудиосообщение с просьбой «заняться своей жизнью». «С ним [Кулиничем] насчет этого всего будут разбираться в опеке. Меня вызвали. Это вообще [вас] никак не касается. Вы не ебете происхождение этого видео. Лезете, куда нахуй на надо, девочки», — сказала она.

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