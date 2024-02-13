Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле границы

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле границы. В Армении заявили, что сегодня утром огонь открыли азербайджанские военные.

Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелу со стороны Армении подверглись военные на товузском направлении границы. Обстрелы произошли накануне вечером. Министерство заявило об одном раненом. Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о проведении операции «Возмездие» в ответ на произошедшее, но армянская сторона настаивает, что обстрела не было.

Армянская сторона утверждает, что военные Азербайджана обстреляли ее позиции в направлении села Неркин Ханда. По ее словам, в результате погибли двое армянских военнослужащих, также есть раненые.

Читать еще Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана Почему в этом нет сенсации и что будет дальше — объясняет специалист по региону Кирилл Кривошеев

В прошлом году в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан обстрелял территорию непризнанной республики, заявив, что на ней находятся «незаконные армянские вооруженные формирования». Ереван это отрицал. 20 сентября власти Азербайджана отчитались о завершении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Из-за перехода территории под контроль Азербайджана, ее покинули свыше 100 тысяч армян.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.