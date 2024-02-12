На Алтае школьники слепили снежный фаллос возле мемориала погибшим в Великой отечественной войне. Подростков вызвали в полицию

Полиция Алтайского края установила личности подростков, слепивших снежный фаллос возле мемориала погибшим в Великой отечественной войне в селе Староалейское. Подростков и их родителей доставили в полицию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По информации агентства, фаллос из снега возле мемориала слепили школьники 14 и 16 лет. Они сфотографировали фигуру и выложили снимки в соцсети, после чего разрушили ее.

Фото: соцсети

Позднее подростков и их родителей вызвали в полицию, там с ними беседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. На родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП).

Ранее в Волгограде арестовали жительницу Самары Алену Агафонову, которая «пощекотала» грудь монументу «Родина-мать» на видео летом 2023 года. Ее обвиняют в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК). Изначально на Агафонову завели дело о надругательске над телами умерших и местами их захоронения (часть 1 статьи 244 УК), максимальное наказание по которой составляет три месяца ареста. Вероятно, дело переквалифицировали.

Агафонову задержали 8 февраля в московском аэропорту, когда она вернулась в Россию.

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