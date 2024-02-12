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В Омске мобилизованного пацифиста отправили в колонию-поселение за отказ воевать

21:52 • 12.02.2024

Омский гарнизонный суд приговорил мобилизованного Владислава Креника к пяти годам колонии-поселения по делу об оставлении места службы (часть 5 статьи 337 УК). На приговор на сайте суда обратила внимание «Медиазона».  

В приговоре говорится, что Креник был мобилизован осенью 2022 года и проходил военную службу в войсковой части в Омске. В начале ноября он узнал, что его подразделение собираются отправить на фронт. Креник обратился к командиру части с рапортом, в котором сообщил о своих пацифистских убеждениях. Он заявил о нежелании убивать людей и попросил перевести его на альтернативную службу. Командир ему в этом отказал.

После этого у мобилизованного «сильно ухудшилось психоэмоциональное состояние» и разболелась спина, проблемы с которой у него были и ранее. Он оставил войсковую часть и уехал домой. В постановлении суда говорится, что Креник хотел совершить суицид, но его остановила мать. 

После этого Креник обратился к психиатру, который направил его на стационарное лечение в клиническую психиатрическую больницу. После выписки из больницы мужчина вновь обратился к психиатру, который выписал ему лекарства. В тот же день Креник сообщил о нахождении на лечении вне войсковой части военно-учетному работнику. В апреле 2023 года Креника задержали. 

На суде мужчина заявил, что не хотел уклониться от прохождения службы, не скрывался и пытался добиться перевода на альтернативную службу. Для этого он обращался в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека. Родственница Креника сообщила суду, что еще до призыва на военную службу у него были проблемы со здоровьем, связанные с заболеванием спины. Защита Креника настаивала, что мужчина оставил часть по уважительной причине — из-за психического состояния, в связи с которым он позднее совершил попытку самоубийства. 

Судья Андрей Текушан пришел к выводу, что приведенные заболевания «не являлись тяжелым жизненным обстоятельством, препятствующим исполнению обязанностей военной службы». 

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