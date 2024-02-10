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В Петербурге на алюминиевом заводе нашли самодельную бомбу 

18:33 • 10.02.2024

На территории промышленной зоны в Невском районе Петербурга нашли самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД. 

Агентство пишет, что возбуждено дело о незаконном обороте боеприпасов (статья 222 УК). Подозреваемых ищут. 

Издание 78.ру отмечает, что подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой обнаружили накануне рядом со складскими помещениями на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов.

«Фонтанка», ссылаясь на данные экспертизы, утверждает, что самодельное взрывное устройство содержало 1,7 килограмма бризантного взрывчатого вещества — это может быть и гексоген, и тротил. В свою очередь, «Известия» сообщают, что на пакете нашли отпечатки пальцев и биоматериалы. 

Неизвестный заложил устройство рядом со складским помещением, передает Shot. Телеграм-канал добавляет, что местность, где обнаружили бомбу, не попадает в обзор камер видеонаблюдения. 

Всеволожский завод — один из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Также это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке алюминиевых банок.

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