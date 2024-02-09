В России создадут «черный список» ютьюб-блогеров. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Мы его [список] опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — сказал Малькевич.

Он также отметил, что первая часть списка будет посвящена блогерам, которые работают на детскую аудиторию. «При этом многие авторы сами несовершеннолетние. Здесь предстоит разобраться -— они ли ведут эти каналы или за них это делают их родители или опекуны», — добавил Малькевич.

Таким образом блогеров хотят «стимулировать» публиковать свой контент на российских площадках. «В дальнейшем список должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — заключил Малькевич.

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