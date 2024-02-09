Россия и Украина атаковали друг друга беспилотниками

В ночь на 9 февраля Россия и Украина обменялись ударами беспилотников.

Так, Минобороны России отчиталось о 19 дронах, сбитых над несколькими российскими регионами. «Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БпЛА), Брянской (5 БпЛА) и Орловской (4 БпЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БпЛА) и над акваторией Черного моря (6 БпЛА)», — сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что атаке в регионе подверглись объекты топливно-энергетического комплекса. «Пострадавших нет», — написал он.

В свою очередь, командование Воздушных сил ВСУ сообщило о 16 российских дронах иранского производства «Шахед», атаковавших ночью Украину. 10 из них удалось сбить над территорией Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

В результате атаки ранения получил один человек. Кроме того, были повреждены гостиница, три легковых автомобиля, здание комплекса отдыха, столовая и частные жилые дома, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура.

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