В ночь на 9 февраля в Москве произошел крупный пожар в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Загорелась крыша шестиэтажного жилого здания на улице Черняховского возле метро «Аэропорт». Меньше чем за час площадь пожара выросла с 300 квадратных метров до четырех тысяч.

Чердак горящего здания обрушился, а огонь перекинулся на два соседних здания. Источники агентства в оперативных службах заявили, что это стало самым крупным пожаром в жилом доме в новейшей истории Москвы.

Возгоранию был присвоен третий из пяти рангов сложности. В его тушении принимали участие более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Спустя несколько часов пожар был потушен. Из горящего здания эвакуировали 400 человек. В какой-то момент в СМИ появились сообщения о десяти пострадавших, однако их опровергли в столичном главке МЧС. В ведомстве заявили, что в результате пожара пострадавших нет.

Как утверждает телеграмм-канал Shot, причиной пожара могла стать неисправность установленной на крыше здания системы снеготаяния.

В связи с пожаром Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение требований пожарной безопасности» (часть 1 статьи 219 УК).

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