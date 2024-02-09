На уроке «Разговоры о важном» школьникам расскажут об «открытиях россиян», которые они не совершали — «Агентство»

В понедельник российским школьникам на уроке «Разговоры о важном» расскажут о несуществующем в стране Дне первооткрывателя, а также об «открытиях россиян», которые они на самом деле не совершали. Внимание на это обратило «Агентство».

Так, в методический материалах к уроку написано, что 29 января в России якобы отмечают День первооткрывателя. Там говорится, что эта дата приурочена к «открытию в 1820 году континента Антарктида российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева». «Агентство» отмечает, что указ или постановление, которые бы вводили такой праздник в стране, найти не удалось.

При этом издание отмечает, что само утверждение об открытии Антарктиды российскими исследователями — спорно. Так, историк-просветитель Александр Штефанов напомнил, что существует альтернативная версия, согласно которой первооткрывателем Антарктиды еще в в XVIII веке стал британский мореплаватель Джеймс Кук. По словам Штефанова, можно утверждать, что российская экспедиция в XIX веке подплывала максимально близко к материку, но кто первым высадился на него — точно неизвестно. «За пальму первенства сражаются американцы и норвежцы», — отметил Штефанов.

Также школьникам покажут ролик «Первооткрыватели», в котором россиянам приписали сразу несколько открытий, в том числе изобретение первого электромобиля (1899, Ипполит Романов), цветной фотографии (1902 год, Сергей Прокудин-Горский) и прообраза современного робота-помощника (1966 год, Борис Гришин).

Штефанов говорит, что на самом деле, электромобили начали разрабатывать с начала XIX века, а в 1881 году один из них представили на выставке в Париже. Что касается Романова, то он, как объяснил Штефанов, первым разработал модель электромобиля для десяти пассажиров.

При этом цветная фотография появилась задолго до Прокудина-Горского, а он придумал лишь новый метод получения таких снимков, сказал «Агентству» научный журналист Илья Кабанов. Что касается роботов, то они начали появляться на выставках еще в середине XX века. Например, IT-факультет Стэнфорда считает временем создания современных роботов 1950-е годы.

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