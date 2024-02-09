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Москвича, который проводит пикеты у Генпрокуратуры, насильно госпитализируют в психиатрическую больницу

22:28 • 09.02.2024

Москвича Александра Силакова, который проводит пикеты у Генпрокуратуры, насильно госпитализируют в психиатрическую больницу. Об этом он сам сообщил «ОВД-Инфо». 

Силаков уже несколько лет пикетирует здание Генеральной прокуратуры, требуя вернуть ему отнятые бизнес и квартиру. 8 февраля его в очередной раз задержали силовики. Они отобрали у него права и документы на машину, в которой ночует последние несколько месяцев, так как у него нет жилья. 

Позже выяснилось, что его автомобиля не оказалось на месте. Когда Силаков пришел в отдел полиции, чтобы узнать, где находится его машина, сотрудники вызвали ему бригаду врачей, пишет «ОВД-Инфо». 

По словам Силакова, его задерживали более 80 раз, но всегда отпускали без протоколов. Мужчина утверждает, что у него отобрали квартиру и теперь ему негде жить. На одном из плакатов, с которым пикетировал Силаков было написано: «Прошу вернуть отнятый у меня бизнес и малолетнему ребенку квартиру». 

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