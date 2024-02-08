«На пьедестале почета присутствовал гендер». Общественная палата обсудила «пресечение пропаганды ЛГБТ» среди молодежи

В Общественной палате прошли слушания под названием «Система мер по предупреждению и пресечению пропаганды ЛГБТ в подростковой и молодежной среде». Об этом пишет «Коммерсант».

Член совета ОП Михаил Аничкин заявил о наличии вопросов к воспитанию детей и подростков. «Мы являемся частью той силы, которая пытается восстановить поступательное развитие нашей страны в духовной сфере», — сказал он.

По мнению Аничкина, противостоит этому «беспрецедентное давление» Запада. Он также сказал, что в борьбе с «пропагандой ЛГБТ» Россия, «похоже, осталась одна». «Недели две назад в Белоруссии прошли международные соревнования, и там на пьедестале почета присутствовал гендер (предположительно, речь идет про трансгендерного человека). И белорусы к этому спокойно отнеслись», — посетовал он.

Также Аничкин считает, что России противостоит и Всемирная организация здравоохранения. «Последние рекомендации ВОЗ вообще ужасающие для тех родителей, которые свое поведение строят на основании духовных ценностей. Вы знаете, что лет десять назад гомосексуальность была исключена как психологическое… психическое заболевание», — негодовал он. В конце заседания он также заявил о коварстве англосаксов: «Они умело переворачивают позитив в негатив и негатив в позитив!».

Зампред координационного совета ОП РФ по поддержанию и развитию норм здорового образа жизни Виктория Аршинова, в свою очередь, предложила Минобрнауки вести ежегодный мониторинг «по оценке иерархии ценностей и раннему выявлению деструктивных ценностей» среди молодежи в возрасте 18–20 лет. Она также заявила, что «движение ЛГБТ» появилось в России в 1984 году и его члены используют характерный язык, например, феминитивы.

Однако участники заседания не пришли к консенсусу по вопросу запрета радуги: Аничкин заявил, что она не так безопасна для молодежи, в то время как зампред комиссии ОП по воспитанию Наталья Агрэ сказала: «Детям нужна радуга. Поймите, маленький ребенок видит радугу, он ничего про ЛГБТ не знает».

Верховный суд в конце ноября прошлого года признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Позже стало доступным решение суда. Там, в частности, в качестве признаков, которые объединяют участников движения, суд указал в том числе употребление феминитивов.

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