«Его били по ногам, в пах, по почкам». Бывшего члена «Мемориала» избили во Владимирском централе 

Бывшего члена центра «Мемориал» 60-летнего правозащитника Бахрома Хамроева избили сотрудники Владимирского централа (федеральная тюрьма №2). Об этом со ссылкой на его жену Зухру пишет «Медиазона».

По ее словам, 23 января, когда Хамроева вывели из камеры для досмотра, он потребовал от сотрудника принять пять жалоб на условия содержания. В ответ тот избил его.

«Сотрудник нецензурно выругался в адрес Бахрома, а на замечание о недопустимости такого обращения, Хамроев получил жестокие побои. Его били по ногам, в пах, по почкам, на спине были кровоточащие ссадины, от удара по голове он потерял сознание», — рассказала Зухра.

Хамроева оставили в камере в бессознательном состоянии, добавляет «Мемориал». В телеграм-канале центра также сообщается, что после этого Хамроев написал заявление о преступлении.

«Медиазона» отмечает, что об избиении Хамроева узнали другие заключенные мусульмане. Несколько из них потребовали прекратить издевательства над правозащитником за что сами были избиты.

Супруга Хамроева также рассказала, что в связи с избиением было подано заявление в Следственный комитет. По ее словам, медики отказались зафиксировать телесные повреждения, но это сделал представитель прокуратуры. Сейчас Хамроеву, как сообщается, вернули конфискованный Коран, а также лекарства, которые ему передавала жена.

Хамроев — правозащитник, который с начала 1990-х годов помогал мигрантам бороться за свои права в России. В конце мая 2023 года его приговорили к 13 годам и девяти месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в «оправдании терроризма» и «организации деятельности террористической организации». Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Хамроева в фейсбуке, в которых следователь усмотрел поддержку деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». «Мемориал» считает Хамроева политзаключенным.

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