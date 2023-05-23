Бывшего сотрудника «Мемориала» приговорили к 14 годам колонии по обвинениям в «оправдании терроризма» и «организации деятельности террористической организации»

2-й Западный окружной военный суд приговорил экс-сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в «оправдании терроризма» и «организации деятельности террористической организации». Об этом сообщает телеграм-канал «Мемориала».

Поводом для возбуждения дела об «оправдании терроризма» стали шесть постов Хамроева в фейсбуке, в которых следствие усмотрело поддержку деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщает «Мемориал», «организацией деятельности террористической организации» силовики сочли доклад Хамроева о политических преследованиях «Хизб ут-Тахрир», а также жалобы и ходатайства в суды — в том числе в ЕСПЧ.

Сам Хамроев при этом подчеркивал, что никогда не состоял в этой организации, а только помогал мусульманам, обвиняемым в причастности к ней.

Его задержали 24 февраля 2022 года, после чего суд отправил его в СИЗО «Лефортово», где Хамроев находится до сих пор.

Источник: «Мемориал»

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