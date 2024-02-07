Норвегия отказала в убежище дезертировавшему экс-наемнику ЧВК «Вагнера»

Власти Норвегии отказали в предоставлении политического убежища бывшему бойцу ЧВК «Вагнера» Андрею Медведеву, рассказавшему, что он дезертировал и нелегально перешел границу. Об этом Reuters сообщил его адвокат.

По словам защитника, Медведеву отказали, что как посчитали, что ЧВК «Вагнер» не является регулярной армией. Следовательно, по мнению властей Норвегии, его не могут наказать.

При этом высылать Медведева в Россию Норвегия не собирается, поскольку это может быть опасно для жизни мужчины. Решение об отказе в убежище Медведев планирует обжаловать.

Андрей Медведев нелегально пересек границу и запросил убежище в Норвегии в начале прошлого года. Он рассказал журналистам, что ему известно о по меньшей мере десяти внесудебных казнях бойцов ЧВК «Вагнера». При этом, по его словам, как минимум двое из казненных не были бывшими заключенными. Под командованием Медведева воевал в том числе впоследствии казненный кувалдой Евгений Нужин.

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