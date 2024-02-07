Поддержать
Новости

Начальника «Центра Э» на московском метро арестовали по обвинению в торговле данным из баз МВД

20:33 • 07.02.2024

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу начальника «Центра Э» на московском метрополитене Вадима Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Там уточнили, что Кузнецова обвиняют в получении взятки и сборе сведений, нарушающем неприкосновенность частной жизнь.

В свою очередь, телеграм-канал Baza утверждает, что Кузнецов торговал данными из полицейских баз.

«Подполковник В. Кузнецов был задержан в своей квартире рано утром 5 февраля сотрудниками управления собственной безопасности МВД, а также управления "М" ФСБ. Кузнецова подозревают как минимум в одном эпизоде взяточничества: в период с 2019 по 2022 год подполковник получил через посредника 41 тысячу рублей за предоставление данных из баз МВД», — говорится в сообщении Baza.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»