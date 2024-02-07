Начальника «Центра Э» на московском метро арестовали по обвинению в торговле данным из баз МВД

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу начальника «Центра Э» на московском метрополитене Вадима Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Там уточнили, что Кузнецова обвиняют в получении взятки и сборе сведений, нарушающем неприкосновенность частной жизнь.

В свою очередь, телеграм-канал Baza утверждает, что Кузнецов торговал данными из полицейских баз.

«Подполковник В. Кузнецов был задержан в своей квартире рано утром 5 февраля сотрудниками управления собственной безопасности МВД, а также управления "М" ФСБ. Кузнецова подозревают как минимум в одном эпизоде взяточничества: в период с 2019 по 2022 год подполковник получил через посредника 41 тысячу рублей за предоставление данных из баз МВД», — говорится в сообщении Baza.

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