Поддержать
Новости

Белгород обстреляли из РСЗО. Есть пострадавшие

19:49 • 07.02.2024

Минобороны России сообщило об обстреле Белгорода из реактивных систем залпового огня чешского производства RM-70 «Вампир». В ведомстве произошедшее назвали «попыткой совершить террористическую атаку», а ответственность за нее возложили на «киевский режим». 

В сообщении Минобороны также говорится, что дежурными средствами ПВО в небе над Белгородом уничтожены семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

В свою очередь, губернатор Белгородской области сообщил об уничтожении семи воздушных целей на подлете к Белгороду. 

«По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия», — написал он в своем телеграм-канале. 

Кроме того, по словам Гладкова, в результате обстрела повреждены два многоквартирных дома и 15 автомобилей. Повреждения также есть на территории одного из промышленных предприятий, сообщил губернатор. По данным местных телеграм-каналов, речь может идти о бывшем Белгородском витаминном комбинате или заводе ЖБК-1

Как пишут местные СМИ, во время обстрела в Белгороде звучала сирена воздушной тревоги. Под обстрел попал микрорайон Крейда на востоке города.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»