Белгород обстреляли из РСЗО. Есть пострадавшие

Минобороны России сообщило об обстреле Белгорода из реактивных систем залпового огня чешского производства RM-70 «Вампир». В ведомстве произошедшее назвали «попыткой совершить террористическую атаку», а ответственность за нее возложили на «киевский режим».
В сообщении Минобороны также говорится, что дежурными средствами ПВО в небе над Белгородом уничтожены семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир».
В свою очередь, губернатор Белгородской области сообщил об уничтожении семи воздушных целей на подлете к Белгороду.
«По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, по словам Гладкова, в результате обстрела повреждены два многоквартирных дома и 15 автомобилей. Повреждения также есть на территории одного из промышленных предприятий, сообщил губернатор. По данным местных телеграм-каналов, речь может идти о бывшем Белгородском витаминном комбинате или заводе ЖБК-1.
Как пишут местные СМИ, во время обстрела в Белгороде звучала сирена воздушной тревоги. Под обстрел попал микрорайон Крейда на востоке города.
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