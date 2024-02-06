В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Серебрякова и Раппопорт

В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Об этом сообщается на странице концертного зала «Юпитер» во «Вконтакте».

Постановку планировали показать 21 февраля. Причины отмены в «Юпитере» не уточнили.

Ранее спектакль отменили в Ярославле. Этого потребовал местный активист Сергей Казанский. Он направил соответствующие письма губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и в разные инстанции. Активиста не устраивало участие в спектакле Серебрякова и Раппопорт.

В прошлом году спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменяли несколько раз. В феврале это произошло в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне его не стали показывать в Новосибирске.

Раппопорт и Серебряков выступали с антивоенными заявлениями. Раппопорт подписала открытое письмо президенту России от представителей НКО с требованием прекратить боевые действия в Украине. Серебряков, который уезжал в Канаду, два года назад вернулся в Россию. Он летом прошлого года рассказал о помощи 13-летней девочке Полине из аннексированной Донецкой области. По данным «Медузы», таким образом артист хотел избежать отмены спектакля «Эйнштейн и Маргарита».

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