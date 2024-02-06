В Тульской области мобилизованному вынесли приговор за оставление части в присутствии 400 военнослужащих

Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного жителя области Борматова И. В. к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в самовольном оставление места службы без уважительной причины (часть 5 статьи 337 УК). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона.

По версии обвинения, Борматов в январе 2023 года покинул расположение воинской части, «находившейся на территории, на которой ввели военное положение». После этого он уехал домой в Тульскую область, где в конце октября того же года его задержали сотрудники военной полиции.

«При оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, среди которых был командный состав воинской части и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и по призыву», — отметили в пресс-службе.

В пресс-релизе также говорится, что после оглашения приговора председатель суда провел с военнослужащими, среди которых были как контрактники, так и мобилизованные, беседу об уголовной ответственности за «за совершение преступлений против порядка пребывания на военной службе».

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