В Болгарии сотрудника МВД задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Как утверждают в государственном агентстве национальной безопасности (ГАНБ) Болгарии, задержанный сотрудник главного управления министерства по борьбе с организованной преступностью передавал секретную информацию «российским агентам».

В свою очередь, журналисты уточняют, что задержанный поставлял секретные данные бывшему сотруднику российского посольства. Ранее этот дипломат был объявлен в Болгарии персоной нон грата.

Осенью прошлого года из Болгарии из-за подозрения в шпионаже выслали журналиста «Российской газеты» Александра Гацака. Кроме того, власти Болгарии назвали «угрозой национальной безопасности» и выдворили из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, а также двоих служителей храма святителя Николая Мирликийского.

После начала вторжения России в Украину из Болгарии выслали в общей сложности 70 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства России. Болгарские власти утверждали, что они работали на спецслужбы.

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